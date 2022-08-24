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США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия

США поставит Украине новейшее оружие Фото: pixabay
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект, сообщает Zakon.kz.

Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять «месяцы или годы», сообщает РИА Новости.

Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники.

Добавляется, что новый пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, объявить о котором планируется в среду, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.

Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.

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