США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия
Новый транш военной помощи США Украине включает средства на оборудование, которое только разрабатывается, его передача Киеву может занять «месяцы или годы», сообщает РИА Новости.
Пентагон просил о системах ПВО и противотанковых (системах), а также БПЛА и оборудовании связи. Многие из этих систем не попадут в руки украинских бойцов еще месяцы или годы, потому что они до сих пор разрабатываются, сообщили чиновники.
Добавляется, что новый пакет помощи Украине на 3 млрд долларов, объявить о котором планируется в среду, может включать в себя дроны и оружие с новыми возможностями.
Россия ранее направляла странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России.