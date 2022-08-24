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В Казахстане не хватает вагонов-цистерн для отгрузки ГСМ

Нехватка топлива Казахстан Фото: pixabay
Отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, заявил министр энергетики.

В Казахстане приступили к уборке урожая. Кампания стартовала во всех регионах страны, сообщает телеканал «Астана».

Убрано уже больше 10% площадей зерновых культур. По темпам отстают лишь Мангистауская и Атырауская области.

В правительстве в этом году от аграриев ждут высоких результатов. По крайней мере, выше среднегодовых показателей. По мнению Алихана Смаилова, для этого государством созданы все условия.

Правительством приняты все необходимые меры по финансовому и материально-техническому обеспечению работ. Необходимо только работать. Главная задача перед Министерством сельского хозяйства и акиматами – своевременное и качественное проведение уборки. Необходимо обеспечить готовность элеваторов к приемке и хранению урожая. Премьер-министр Алихан Смаилов

Что касается дефицита топлива, то дело не в работе НПЗ, а в проблемах с отгрузкой. Не хватает порожних вагонов-цистерн, заявил глава Минэнерго. По словам Болата Ачкулакова, запасов дизеля и бензина АИ-92 хватит на две недели.

В настоящее время НПЗ вырабатывают топливо в достаточном количестве, как я отметил, запасы на НПЗ составляют порядка 50 тысяч тонн. Однако отгрузка нефтепродуктов с НПЗ осуществляется нестабильно, в недостаточном количестве поставляются порожние вагоны-цистерны, наблюдается увеличение сроков доставки вагонов до пунктов доставки. Министр энергетики Болат Ачкулаков

В связи с этим Алихан Смаилов поручил создать комиссию по контролю за ценами и наличием ГСМ. Курировать вопрос будет Роман Скляр.

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