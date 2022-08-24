20 общежитий в Алматы не готовы для студентов

Университетские общежития проверили перед началом учебного года. Спасатели, депутаты и общественники выявили плесень, сырость в комнатах, тараканов. Из 95 общежитий 20 заселять студентов еще не готовы, сообщает Zakon.kz.

Делегация проверяющих из спасателей, депутатов и общественников пришла без приглашения и выявила недостатки, сообщает телеканал КТК.

Правовое положение самой организации уже предполагает, что мы должны заниматься определенными вопросами для того, чтобы привлечь финансы. Государство нам не отказывает, но есть вопросы, которые, допустим, требуют очень больших денег. Строительство общежитий или капитальный ремонт, реконструкция и т.д. Проректор по стратегическому развитию и социальной работе КазНацЖенПУ Жанар Рыспекова

А в общежитии Казахской академии спорта и туризма строители в спешке заканчивают ремонт.

Сначала администрация выборочно показала чистые, образцовые студенческие комнаты, но потом все же пришлось открыть двери и в другие помещения. Там проверяющие выявили грязные полы, исписанные двери и старые матрасы. В коридоре внимание комиссии привлекли тараканы.

В этом общежитии, чтобы помыться, студентам придется спускаться в подвал. Тут же находится и прачечная. В комнате отсырели стены и потолок, а в самой душевой нет дверей, шторок и даже перегородок.

Проверяющие говорят, что из года в год выявляют одни и те же нарушения. Администрации выдают предписание их устранить, но, видимо, ничего не делается.

Только по предварительным данным, не готовы принять студентов 20 алматинских общежитий. Пять из них находятся в плачевном состоянии.

Депутат маслихата Алматы Асия Аканова заявила, что после мониторинга будут разработаны рекомендации. Ситуацию будут рассматривать на маслихате, советах образования и с руководством университетов.

Всего в Алматы 95 университетских общежитий. Но специалисты говорят: их не хватит, чтобы разместить всех студентов, которым требуется жилье. Только в прошлом учебном году их было 112 тысяч.

Каждый вуз должен сейчас по квалификационным требованиям Министерства науки и высшего образования обеспечить общежитиями либо местами для проживания не менее 70% нуждающихся. То есть если вуз сейчас не предоставляет общежитие, он должен найти для них хостел, должен найти для них гостиницу. Руководитель Управления молодежной политики Алматы Каиржан Мендигалиев

Сейчас чиновники задумались над тем, как расселить всех студентов. Под общежития могут переоборудовать даже гостиницы.