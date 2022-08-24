В Великобритании запретили использовать поливочные шланги из-за экономии воды

Исключение предусмотрено только для клиентов с проблемами мобильности, которым сложно справляться с ведрами и лейками. Они могут продолжать использовать шланг, но с повышенной ответственностью и экономией воды, сообщает Zakon.kz.

После самого засушливого июля за всю историю наблюдений в Великобритании уровень воды в реках и водохранилищах страны намного ниже обычного. В этой связи компания Thames Water, снабжающая водой Лондон и графства Южной Англии, объявила о введении запрета на использование поливочных шлангов в целях экономии, сообщают «Известия».

В Thames Water добавили, что люди экономят, где возможно, а ближайшие прогнозы неутешительны – дождей не будет, поэтому запрет на расточительное пользование водой посредством шлангов – это посильная мера для будущего в условиях засушливой погоды и для окружающей среды.

Экономить компания предлагает с помощью замены поливочного шланга, использующего большой объем воды для полива сада, участка, растений, наполнения бассейна, гидромассажной ванны, мойки авто, окон, стен, дорожек, искусственного газона или водных боев с водными горками.

Заменить шланг можно на водопроводную воду из лейки или ведра. Запрет распространяется на шланги и возможные насадки: разбрызгиватели и струйные мойки.

Ранее компании Manx Water, Welsh Water, Southern Water and South East Water уже ввели запрет на использование шлангов. Yorkshire Water введет его с 26 августа. Компания South West Water ввела запрет с 23 августа, который коснулся Корнуолла и небольшой части Девона. Общее число британцев, которым придется жестко экономить воду, по данным Daily Mail, может достичь 24 миллионов.