Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Великобритании запретили использовать поливочные шланги из-за экономии воды

В Британии вводят запрет на поливку шлангом Фото: pixabay
Исключение предусмотрено только для клиентов с проблемами мобильности, которым сложно справляться с ведрами и лейками. Они могут продолжать использовать шланг, но с повышенной ответственностью и экономией воды, сообщает Zakon.kz.

После самого засушливого июля за всю историю наблюдений в Великобритании уровень воды в реках и водохранилищах страны намного ниже обычного. В этой связи компания Thames Water, снабжающая водой Лондон и графства Южной Англии, объявила о введении запрета на использование поливочных шлангов в целях экономии, сообщают «Известия».

В Thames Water добавили, что люди экономят, где возможно, а ближайшие прогнозы неутешительны – дождей не будет, поэтому запрет на расточительное пользование водой посредством шлангов – это посильная мера для будущего в условиях засушливой погоды и для окружающей среды.

Экономить компания предлагает с помощью замены поливочного шланга, использующего большой объем воды для полива сада, участка, растений, наполнения бассейна, гидромассажной ванны, мойки авто, окон, стен, дорожек, искусственного газона или водных боев с водными горками.

Заменить шланг можно на водопроводную воду из лейки или ведра. Запрет распространяется на шланги и возможные насадки: разбрызгиватели и струйные мойки.

Ранее компании Manx Water, Welsh Water, Southern Water and South East Water уже ввели запрет на использование шлангов. Yorkshire Water введет его с 26 августа. Компания South West Water ввела запрет с 23 августа, который коснулся Корнуолла и небольшой части Девона. Общее число британцев, которым придется жестко экономить воду, по данным Daily Mail, может достичь 24 миллионов.

Читайте также

Голосующих на выездах из Алматы будет отслеживать «Сергек»

В Японии увеличат число атомных реакторов

Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Данияр Кунафин
Великобритания
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления