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Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали

Ройзмана задержали Фото: Twitter/roizmangbn
Ранее Ройзман политически поддерживал оппозиционеров Алексея Навального и Михаила Ходорковского. Он также принимал участие в протестных акциях, сообщает Zakon.kz.

Экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман задержан по делу о дискредитации Вооруженных сил России, сообщают «Известия».

Mash уточняет, что бывшему мэру вменяют статью 280.3 УК РФ «Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ».

Политик не раз публично высказывался о действиях российской армии. Его доставили в отдел. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

В мае 2022 года Ройзмана оштрафовали по статье о неуважении к власти. Протокол на политика составили за пост в соцсети, где он позволил себе опубликовать информацию, «выражающуюся в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и выражает неуважение к органам власти РФ в лице министра иностранных дел Сергея Лаврова».

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