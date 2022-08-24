Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Японии увеличат число атомных реакторов

АЭС в Японии Фото: pixabay
Операторы станций «Онагава», «Такахама» и «Симанэ» уже получили необходимое одобрение местных администраций и сейчас завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на АЭС, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии рассчитывает к лету 2023 года увеличить до 17 число действующих атомных реакторов в стране, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны, сообщает Lenta.ru.

В частности, планируется перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС «Касивадзаки-Карива», второго энергоблока АЭС «Онагава», первого и второго блоков АЭС «Такахама», второго блока АЭС «Симанэ» и седьмого энергоблока АЭС «Токай-2».

Также ожидается, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность повышения максимально допустимого срока эксплуатации АЭС.

В настоящее время срок работы реакторов ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.

Читайте также

Голосующих на выездах из Алматы будет отслеживать «Сергек»

Количество заболевших COVID-19 за сутки выросло в Казахстане

Экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали

Данияр Кунафин
Япония
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
Алматинцев предупредили о последствиях покупки авто из Азербайджана и Грузии
высказывания, посол, Украина
В АНК осудили высказывания посла Украины в Казахстане
Отчим насиловал падчерицу в ВКО
Пять лет отчим насиловал падчерицу в ВКО
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления