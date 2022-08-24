В Японии увеличат число атомных реакторов

Операторы станций «Онагава», «Такахама» и «Симанэ» уже получили необходимое одобрение местных администраций и сейчас завершают работы по усовершенствованию системы безопасности на АЭС, сообщает Zakon.kz.

Правительство Японии рассчитывает к лету 2023 года увеличить до 17 число действующих атомных реакторов в стране, вводя в эксплуатацию семь из остановленных энергоблоков АЭС в разных частях страны, сообщает Lenta.ru.

В частности, планируется перезапуск шестого и седьмого энергоблоков АЭС «Касивадзаки-Карива», второго энергоблока АЭС «Онагава», первого и второго блоков АЭС «Такахама», второго блока АЭС «Симанэ» и седьмого энергоблока АЭС «Токай-2».

Также ожидается, что Министерство экономики, торговли и промышленности Японии рассмотрит возможность повышения максимально допустимого срока эксплуатации АЭС.

В настоящее время срок работы реакторов ограничен 40 годами, но может быть продлен еще на 20 лет при условии соблюдения всех требований и прохождения проверки.