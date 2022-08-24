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Дмитрий Попко первым из казахстанцев открыл US Open-2022

Теннис US Open Квал Фото: ktf.kz
Казахстанский теннисист Дмитрий Попко с победы стартовал на последнем Гранд-Туре сезона – Открытом чемпионате США. На кортах Нью-Йорка представитель Нур-Султана пробует свои силы пока на квалификационной стадии, сообщает Zakon.kz.

23 августа Дмитрий Попко пробился во второй раунд отборочного этапа Открытого чемпионата США, обыграв на старте итальянца Андреа Пеллегрино со счетом 4:6, 7:6 (3), 6:2.

Казахстанский теннисист 7 раз смог подать эйс при четырех двойных ошибках и использовал три брейк-пойнта из пяти возможных. Во втором круге квалификации Дмитрий Попко встретится со 114-й ракеткой мира – словаком Норбертом Гомбошом.

Поздно вечером 24 августа на корты выйдет еще один казахстанец – Михаил Кукушкин, его соперником стал Николас Киккер из Аргентины.  

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