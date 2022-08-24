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Сбил пенсионера на велосипеде: появились новые подробности

Сбил пенсионера на велосипеде: появились новые подробности Фото: polisia.kz
Ранее сообщалось, что в Алматинской области у въезда в село Таран был совершен наезд на пожилого мужчину на велосипеде, после чего водитель автомобиля скрылся. По данному инциденту появились новые подробности, передает Zakon.kz.

Как сообщается на сайте информационного медиа-портала МВД РК, после получения результатов дело переквалифицировали из административного в уголовное.

(23 августа. – Прим. ред.) после получения результатов экспертиз дело было переквалифицировано и перенесено в ЕРДР по ст. 345-1 УК РК «Нарушение правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств лицами, управляющими транспортными средствами в состоянии алкогольного, наркотического и (или) токсикоманического опьянения».Пресс-служба Департамента полиции Алматинской области

В областном ведомстве напомнили, что ранее по данному инциденту сотрудниками полиции был установлен 61-летний житель Карасайского района, управлявший автомашиной ZAZ Chance.

В отношении правонарушителя было возбуждено административное производство по ст. 610 ч. 2 «ДТП, повлекшее легкий вред здоровью», ст. 611 ч. 2 «Оставление места ДТП» и ст. 608 ч. 3 КоАП РК «Управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения».

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В Алматинской области сбили пенсионера на велосипеде и скрылись с места ДТП

Напомним, что вечером 21 августа в отдел полиции Жамбылского района Алматинской области поступило сообщение о том, что у въезда в село Таран неизвестный автомобиль совершил наезд на велосипедиста и скрылся с места происшествия. В результате ДТП 81-летний мужчина был доставлен в ЦРБ Жамбылского района.

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