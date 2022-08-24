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«Астана» протестировала ведущих гонщиков пелотона на 4-м этапе «Вуэльты»

Велоспорт 4 этап Экзамен Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
После трех голландских этапов велосипедисты вышли на испанские дороги, чтобы выявить победителя 4-го этапа многодневки «Вуэльта-2022». В разборках первого горного маршрута в этом Туре поучаствовал казахстанец Алексей Луценко, сообщает Zakon.kz.

Этап протяженностью 152,5 км начался с атак после стартового сигнала. В отрыв ушли ряд велогонщиков, среди которых оказался один из сокапитанов казахстанской «Астаны» Алексей Луценко. Однако беглецам не дали доехать до финиша, за 35 км до финиша пелотон нейтрализовал отрыв.

Велоспорт Отрыв Вуэльта

Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam

Вскоре попытались атаковать еще пару гонщиков Astana Qazaqstan Team, но их усилия были резко пресечены. Решающим отрезком на 4-м этапе стал финальный подъем, где участки местами достигали 12%. Рывок главного фаворита этих состязаний словенца Приможа Роглича не смог подхватить никто. Он атаковал на решающих метрах и выиграл данный этап, плюс к этому надел красную майку лидера генеральной классификации.

Лучшим из казахстанской дружины стал Мигель Анхель Лопес, который финишировал на 36-й позиции. А в общем зачете колумбиец поднялся с 62-го места на 32-е с отставанием от Роглича на 1 минуту и 6 секунд. Несмотря на невысокие показатели, казахстанский коллектив одним из первых проверил на прочность пелотон, и особенно своих конкурентов на подиум на первом горном тестовом этапе. Впереди еще две недели сложных маршрутов, и все может поменяться.  

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