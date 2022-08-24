«Астана» протестировала ведущих гонщиков пелотона на 4-м этапе «Вуэльты»
Этап протяженностью 152,5 км начался с атак после стартового сигнала. В отрыв ушли ряд велогонщиков, среди которых оказался один из сокапитанов казахстанской «Астаны» Алексей Луценко. Однако беглецам не дали доехать до финиша, за 35 км до финиша пелотон нейтрализовал отрыв.
Фото: Instagram/astanaqazaqstanteam
Лучшим из казахстанской дружины стал Мигель Анхель Лопес, который финишировал на 36-й позиции. А в общем зачете колумбиец поднялся с 62-го места на 32-е с отставанием от Роглича на 1 минуту и 6 секунд. Несмотря на невысокие показатели, казахстанский коллектив одним из первых проверил на прочность пелотон, и особенно своих конкурентов на подиум на первом горном тестовом этапе. Впереди еще две недели сложных маршрутов, и все может поменяться.
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