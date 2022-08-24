Как проходит экспертиза школьных учебников в Казахстане – депутат

Накануне нового учебного года депутат мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова рассказала Zakon.kz, что ошибки встречаются не только в казахстанских учебниках.

Недавно в зарубежных СМИ появилась информация о том, что китайские учебники по математике подверглись жесткой критике как со стороны общественности, так и со стороны Министерства образования Поднебесной.

По требованию министерства государственному издателю было поручено исправить ошибки в школьном учебнике, которые стали вирусными из-за того, что пользователи социальных сетей посчитали изображения детей в нем «трагически уродливыми» и неуместными.

По мнению китайских властей, книги по математике, издаваемые People's Education Press, содержат изображения детей с искаженными и даже недовольными лицами. Это очень сильно не понравилось местным чиновникам, и они решили как можно быстрее устранить допущенную оплошность.

Подробнее ознакомиться с иллюстрацией можно здесь.

Также сообщается, что эти учебники были во всех начальных школах Китая. Не исключено, что после выявленных ошибок учебное пособие могли полностью изъять.

Китайская общественность подвергла критике не только иллюстрации лиц, но и другие рисунки, которые вызвали массу нареканий, в том числе общественность усмотрела в них намеки на сексуальное домогательство и прочий перечень растления несовершеннолетних.

По этому поводу корреспондент Zakon.kz обратилась за разъяснениями к депутату мажилиса Парламента Казахстана Ирине Смирновой, чтобы выяснить, допускаются ли подобные моменты в наших школьных изданиях.

По словам депутата, учебники, которые сейчас издаются в Казахстане, очень часто подвергаются критике не только со стороны родителей, но и педагогов, и даже самих учащихся. Причем, как подчеркивает общественник, эта критика вполне конструктивная и обоснованная.

– Мало того, что зачастую в учебниках бывают материалы с грубейшими ошибками и спорного сомнительного содержания, так еще и иллюстрации подвергаются цензуре. В школьных учебниках по факту не должно быть никаких ошибок, они проходят экспертную проверку, – поясняет Ирина Смирнова.

В стране действует Республиканский научно-практический центр «Учебник», и там есть эксперты, в обязанности которых как раз и входит полная экспертиза учебников: проверка не только правильности содержания, но и качества представленных там иллюстраций. На мой взгляд, за качество учебников должны отвечать именно эксперты из этой организации и Министерство просвещения РК (ранее – МОН РК). Депутат мажилиса Парламента РК Ирина Смирнова

Как поясняет эксперт, в казахстанских школьных учебниках по факту не должно быть никаких ошибок. Но так как в нашей стране учебные пособия очень часто переиздаются в связи с бесконечным реформированием и меняющимися задачами, то, конечно, ошибки там не выбираются постоянно и тщательно, чего, по идее, хотелось бы видеть в идеале.

Помимо содержания, там могут быть какие-то странные рисунки или иллюстрации, которые неинтересны детям, бывают непонятные и плохо читаемые, нечеткие изображения с плохим качеством печати и т.п. В этом вопросе нюансов очень много.

В качестве примера хотелось бы рассказать, что во времена СССР были целые исследовательские институты, которые очень дотошно проверяли и контролировали весь учебный материал. Прежде чем напечатать и переиздать учебники, проделывалась огромная работа больших коллективов, которые изучали эти учебники со всех сторон. После чего проводилось тщательное тестирование по использованию этих учебников, и потом только их вводили в общее пользование. Безусловно, любая ошибка была предметом больших разбирательств. Депутат мажилиса Парламента РК.

Теперь подобные несовершенства рассматриваются, как нормальное явление, как человеческий фактор. Хотя на самом деле в этом вопросе необходимо исключать понятие человеческий фактор, потому что выпуском учебников должны заниматься квалифицированные люди, специалисты, которые работают над созданием учебника.

— Однозначно могу сказать, что таких иллюстраций, как в китайских учебниках, у нас не допустят. Но утверждать, что такого, к примеру, не будет завтра, я не могу, – поясняет депутат.

По иллюстрациям к школьным учебникам и учебным пособиям также существуют определенные требования, нормативы. Например, на них должны быть изображены люди с добрыми и улыбающимися лицами. А что касается отсылки к определенной национальности в изображении, таких требований не прописано, насколько мне известно. Депутат Ирина Смирнова

– Любое изображение, рисунок или фотография, графика должны нести воспитательный посыл. Это относится ко всему, что касается вопросов школы и обучения. Это должна быть обучающая среда, все должно быть направлено на обучение школьника: качество и содержание учебника и иллюстраций в нем, школьная мебель, стенды и т.д. Все должно иметь воспитывающий, обучающий характер. В системе образования не должно быть никаких двойных стандартов. Существуют определенные правила, требования, которые прописаны в основах учебниковедения, – подчеркнула специалист.