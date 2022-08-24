Доллар покупают дороже, чем евро в обменниках Казахстана

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Представлены данные о средневзвешенных курсах покупки и продажи валют: доллара, евро и рубля в обменных пунктах Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также Нацбанка РК на 24 августа 2022 года (на 11:30), сообщает Zakon.kz.

По официальным данным Национального банка РК, курс тенге к доллару составляет 470,45, к евро – 467.06, к рублю – 7.85. Нур-Султан Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Нур-Султане в обменных пунктах – 462 тенге, продажи – 465 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Нур-Султане в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 465 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Нур-Султане в обменных пунктах – 7,35 тенге, продажи – 7,5 тенге. Алматы Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Алматы в обменных пунктах – 461 тенге, продажи – 467 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Алматы в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 469 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Алматы в обменных пунктах – 7,2 тенге, продажи – 7,6 тенге. Шымкент Курс доллара в обменных пунктах Средний курс покупки доллара в Шымкенте в обменных пунктах – 460 тенге, продажи – 466 тенге. Курс евро в обменных пунктах Средний курс покупки евро в Шымкенте в обменных пунктах – 458 тенге, продажи – 468 тенге. Курс рубля в обменных пунктах Средний курс покупки рубля в Шымкенте в обменных пунктах – 7,38 тенге, продажи – 7,45 тенге. Читайте также Мошенники действуют по новой схеме: в ЕНПФ предупредили казахстанцев Токаев поддержал прогноз социально-экономического развития Казахстана на 2023-2027 годы Курс доллара упал почти на 4 тенге

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