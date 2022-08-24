17-й тур КПЛ будет посвящен памяти Фанаса Салимова
Казахстанские болельщики до cих пор вспоминают известного полузащитника «Кайрата». Фанас Нагимович родился в Шымкенте, уже в юном возрасте проявил себя на футбольных полях. Вызывался в юношескую сборную СССР, а также в молодежную сборную Союза, с которой принял участие в Чемпионате мира в Мексике. Салимов стал автором одного из мячей в ворота сборной Нидерландов. Широкую известность Салимову принесли годы выступления за алматинский «Кайрат» в чемпионате СССР.
Фото: kaz-football.kz
Выходил снова на поле, но уже в качестве арбитра и футбольного инспектора. 27 августа 2021 года Фанаса Салимова не стало.
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