Хоккеисты «Авангарда» и «Сочи» начали игру с групповой драки

Как только прозвучал свисток арбитра о начале матча между российскими коллективами «Авангард» и «Сочи», так сразу началась массовая драка хоккеистов с обеих сторон, в разборках не участвовали только вратари команд, сообщает Zakon.kz.

Этот инцидент произошел на предсезонном турнире в Санкт-Петербурге в рамках турнира имени Николая Пучкова, в котором встретились омский «Авангард» и «Сочи». Как только рефери подал знак о начале поединка, сразу началась драка в формате «пять на пять», длительностью около минуты.

Стоит отметить, что на турнире Sochi Hockey Open 4 августа эти команды уже встречались между собой. Та встреча также началась с драки. Но как бы не закончились эти разборки, игровые показатели лучше у омского коллектива.

20 дней назад омичи выиграли – 6:4, а в Питере «Авангард» снова был сильнее – 5:1.

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