Женская пляжная борьба может появиться в программе летней Олимпиады-2028

Перспективы появления борьбы на песке в программе летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе и развития этого вида спорта в Казахстане оценил Даулет Турлыханов, передает Zakon.kz.

Международная федерация борьбы (UWW) активно взялась за популяризацию пляжной борьбы. С 2019 года проводится мировая серия. Пляжная борьба уже включена в программу юношеской Олимпиады-2026 и Всемирных пляжных игр в 2023-м и 2025 годах. Сейчас идет движение за включение вида в программу Олимпийских игр 2028 года.

Президент Азиатской федерации борьбы UWW-Asia, член Бюро UWW, глава Федерации греко-римской, вольной и женской борьбы Казахстана, призер Олимпиады-1992, прославленный борец Даулет Турлыханов считает, что у пляжной борьбы высоки шансы стать полноценным олимпийским видом спорта на Играх-2028 в Лос-Анджелесе.

До конца этого года состоится заседание Исполкома Международного олимпийского комитета (МОК), где будет принято решение. Комиссия МОК была на соревнованиях по пляжной борьбе – проводятся гран-при, и везде этот вид спорта получил отличную оценку от членов комиссии. В Лос-Анджелесе на Олимпийских играх 2028 года пляжная борьба может быть представлена 4 весовыми категориями, скорее всего, только женская пляжная борьба. Член Бюро UWW Даулет Турлыханов

Зрелищные схватки на песке пока несильно развиты в Казахстане, однако Даулет Турлыханов убежден, что новый спортивный «продукт», на который в UWW решили делать ставку, может быть интересен отечественным представителям единоборств. Тем более что условия для развития этого вида спорта есть на побережьях Капшагая и Каспийского моря.

На Чемпионате мира по греко-римской, вольной и женской борьбе U-20 в Болгарии, где я был техническим делегатом, у меня состоялся диалог с коллегой по Бюро UWW Педро Сильвой из Португалии, который ответственен за развитие пляжной борьбы в мире. Он представит всю информацию, и мы должны тоже развивать в срочном порядке этот вид спорта, найти ответственных тренеров и активнее готовить спортсменов к соревнованиям, увеличивать число занимающихся. Думаю, этот вид спорта может заинтересовать не только борцов греко-римского и вольного стилей, но и дзюдоистов, и самбистов. Мир ушел на два года вперед в развитии пляжной борьбы. Даулет Турлыханов

А пока на повестке дня – подготовка сборных Казахстана по греко-римской, вольной и женской борьбе к ближайшей летней Олимпиаде-2024 в Париже.

Отбор на Олимпийские игры начнется в 2023 году. В каждом весе на Олимпиаду будут допущены только 16 лучших борцов мира. Борцы, которые в 6 олимпийских весовых категориях в греко-римской, вольной и женской борьбе на мировом первенстве-2023 попадут в Топ-5, автоматически получат лицензии на Игры-2024. Кроме этого, победители и финалисты континентальных квалификационных турниров в 2024 году также получают лицензии на Олимпиаду-2024. Оставшиеся лицензии разыграют на рейтинговых турнирах, места получат также победители и финалисты данных соревнований. Сборная Казахстана намерена своими силами, без легионеров, получить максимум лицензий и дать бой на Олимпиаде. Даулет Турлыханов

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На Играх-2024 будут представлены три вида борьбы: греко-римская, вольная и женская, всего 18 весовых категорий.

женская вольная борьба: до 50 кг, до 53 кг, до 57 кг, до 62 кг, до 68 кг, до 76 кг;

мужская греко-римская борьба: до 60 кг, до 67 кг, до 77 кг, до 87 кг, до 97 кг, до 130 кг;

мужская вольная борьба: до 57 кг, до 65 кг, до 74 кг, до 86 кг, до 97 кг, до 125 кг.

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