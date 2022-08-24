Мужчина «покупал» сотовые телефоны по поддельным чекам в Алматы

Полицейскими города задержан 33-летний мужчина, который обманул, по меньшей мере, троих жителей Алматы, передает Zakon.kz.

По информации стражей порядка, гражданин Т. выкладывал объявления на сайте о покупке сотовых телефонов. На встрече с потенциальным клиентом показывал поддельный чек банка, убеждал, что деньги поступят в течение дня, забирал «товар» и скрывался в неизвестном направлении.

В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий подозреваемый был задержан. Сейчас следователями установлены три факта мошенничества. По ним в едином реестре досудебного расследования зарегистрировано уголовное дело по ст. 190 ч. 3 п.4 УК РК. В прошлом фигурант уже имел судимость за совершение аналогичных преступлений. Начальник Управления полиции Наурызбайского района полковник полиции Данияр Мендебаев

Сейчас подозреваемый проверяется на причастность к аналогичным, ранее совершенным преступлениям на территории города.