Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Азат Бектуров освобожден от должности главы «Казаэронавигации»

Азат Бектуров освобожден от должности главы «Казаэронавигации» Фото: пресс-служба МИИР РК
Азат Бектуров освобожден от должности гендиректора «Казаэронавигации» по собственному желанию, сообщает Zakon.kz.
23 августа генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Пресс-служба МИИР РК

Азат Бектуров родился 22 декабря 1976 года в Павлодаре.

Образование, специальность (квалификация), лицензии:

· Алматинский государственный университет им. Абая (1997)

Бакалавр экономики и финансов

· Голден Гейт Университет (Сан-Франциско)

Магистр наук (маркетинг)

· Калифорнийский университет в Беркли

Специалист по деловому администрированию

Трудовой стаж:

· Работал в АО «Комирбанк» (1996-1997).

· Менеджер по продажам «Тойота Сан Франциско» (2001).

· Аналитик проектов электронного бизнеса корпорации «Шеврон Тексако» в США (2001-2002).

· Главный менеджер, заместитель начальника управления, директор Департамента корпоративного развития и индикативного планирования АО «КазТрансГаз» (2002-2004).

· Вице-президент АО «Air Astana» (2004-2006).

· Вице-министр транспорта и коммуникаций РК (06.02.2006-13.08.2014).

· Генеральный директор РГП «Казаэронавигация» (с 08.2014).

Читайте также

Как MEGA создает общественные пространства

Дожди с грозами и понижение температуры ожидаются в Казахстане

Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака

Анастасия Стативкина
Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
смерть контрактника
Стали известны подробности гибели контрактника в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления