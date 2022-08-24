Азат Бектуров освобожден от должности главы «Казаэронавигации»
23 августа генеральный директор Республиканского государственного предприятия на праве хозяйственного ведения «Казаэронавигация» Комитета гражданской авиации Министерства индустрии и инфраструктурного развития Бектуров Азат Габбасович освобожден от занимаемой должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу. Пресс-служба МИИР РК
Азат Бектуров родился 22 декабря 1976 года в Павлодаре.
Образование, специальность (квалификация), лицензии:
· Алматинский государственный университет им. Абая (1997)
Бакалавр экономики и финансов
· Голден Гейт Университет (Сан-Франциско)
Магистр наук (маркетинг)
· Калифорнийский университет в Беркли
Специалист по деловому администрированию
Трудовой стаж:
· Работал в АО «Комирбанк» (1996-1997).
· Менеджер по продажам «Тойота Сан Франциско» (2001).
· Аналитик проектов электронного бизнеса корпорации «Шеврон Тексако» в США (2001-2002).
· Главный менеджер, заместитель начальника управления, директор Департамента корпоративного развития и индикативного планирования АО «КазТрансГаз» (2002-2004).
· Вице-президент АО «Air Astana» (2004-2006).
· Вице-министр транспорта и коммуникаций РК (06.02.2006-13.08.2014).
· Генеральный директор РГП «Казаэронавигация» (с 08.2014).