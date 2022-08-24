Здания нескольких судов «заминировали» в Актобе
Фото: polisia.kz
В Актобе «заминировали» здания пяти судов. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РК, передает Zakon.kz.
24 августа утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Подобные сообщения поступили в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд Актобе, Специализированный суд Актобе по уголовным делам и Специализированный административный суд города, – говорится в сообщении.
На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.
Взрывные устройства не обнаружены.
В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение предусмотрена уголовная ответственность.
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