Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

Здания нескольких судов «заминировали» в Актобе

Здания нескольких судов «заминировали» в Актобе Фото: polisia.kz
В Актобе «заминировали» здания пяти судов. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РК, передает Zakon.kz.
24 августа утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Подобные сообщения поступили в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд Актобе, Специализированный суд Актобе по уголовным делам и Специализированный административный суд города, – говорится в сообщении.

На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия.

Взрывные устройства не обнаружены.

В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение предусмотрена уголовная ответственность.

Читайте также

Мужчина «покупал» сотовые телефоны по поддельным чекам в Алматы

Двух участников январских беспорядков осудили за насилие над полицейскими

Динара Халдарова
Актобе Актюбинская область
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
Гороскоп на неделю: названы знаки зодиака, представителям которых улыбнется удача
МИД РК выразил протест послу Украины
МИД РК выразил протест послу Украины
смерть контрактника
Стали известны подробности гибели контрактника в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления