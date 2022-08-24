Здания нескольких судов «заминировали» в Актобе

Фото: polisia.kz

В Актобе «заминировали» здания пяти судов. Об этом сообщается в Telegram-канале МВД РК, передает Zakon.kz.

24 августа утром на электронный адрес Каргалинского районного суда пришло сообщение о том, что в здании заложено взрывное устройство. Подобные сообщения поступили в Специализированный межрайонный суд по уголовным делам Актюбинской области, суд Актобе, Специализированный суд Актобе по уголовным делам и Специализированный административный суд города, – говорится в сообщении. На места происшествия незамедлительно прибыли все силы экстренного реагирования. Работали саперы. Были проведены все необходимые мероприятия. Взрывные устройства не обнаружены. В ведомстве напомнили, что за заведомо ложное сообщение предусмотрена уголовная ответственность. Читайте также Мужчина «покупал» сотовые телефоны по поддельным чекам в Алматы Двух участников январских беспорядков осудили за насилие над полицейскими

Следите за новостями zakon.kz в: