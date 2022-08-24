Как MEGA создает общественные пространства
Предлагаем вспомнить, как менялся за эти годы торговый центр, отвечая на потребности города и его жителей.
Еще 10 лет назад на пересечении Сейфуллина – Макатаева в окружении жилых кварталов стоял остов заброшенного завода. В этом районе не было оборудованных детских площадок, современного кинотеатра, супермаркета в шаговой доступности, хороших ресторанов и кофеен. В августе 2014 года все изменилось – здесь появился современный торгово-развлекательный центр площадью 106 200 кв. м, который отвечает всем запросам горожан.
Фото: ТРЦ MEGA Park
MEGA Park, как живой организм – он меняется вслед за потребностями города, посетителей, арендаторов. В 2016 году вместо наземной парковки перед ТРЦ был открыт cпортивный парк площадью 15 тыс. кв. м. Цель проекта – возрождение традиций спорта и отдыха под открытым небом, создание более дружелюбной городской среды.
Фото: ТРЦ MEGA Park
В декабре 2015 года ТРЦ MEGA Park стал городским ньюсмейкером номер один – здесь открылась кофейня Starbucks. Это был первый Starbucks в Казахстане, и его открытие стало громким событием для всего города. В тот день в MEGA Park был большой ажиотаж, пришло много известных людей, очередь за кофе тянулась до проспекта Сейфуллина.
Фото: ТРЦ MEGA Park
К MEGA Park сразу же проявили интерес ритейлеры, включая крупные международные сети. Одно из самых заметных открытий 2019 года в MEGA Park – хобби-гипермаркет «Леонардо». В ассортименте хобби-гипермаркета около 60 тыс. товаров для разных видов творчества и хобби.
В MEGA Park уверенно себя чувствуют самые разные бренды. Хороший пример – турецкая сеть LC Waikiki. В 2020 году после летнего локдауна компания презентовала обновленный магазин в ТРЦ MEGA Park. Его площадь была увеличена почти в два раза, появились отдельные корнеры для обуви, товаров для дома и домашней одежды.
Следуя идее здорового образа жизни, в этом году в MEGA Park появилось еще одно пространство для активного отдыха – картинг MEGA Race. Здесь посетителей ждет интересная трасса с крутыми поворотами, новые карты для взрослых и детей, в том числе семейный карт, все необходимые средства защиты, а также оборудованная зона отдыха для зрителей. Особое внимание при работе картинга уделяется безопасности посетителей.
Фото: ТРЦ MEGA Park
Фото: ТРЦ MEGA Park
А на днях MEGA Park удивил и тех, для кого ТРЦ – это прежде всего шопинг. В конце августа здесь открылся магазин бренда Lime. Бренд был основан в 2008 году, имеет более 95 магазинов и широкую фан-базу. В этом году он решил выйти на рынок Казахстана, и в качестве первого локального партнера был выбран именно ТРЦ MEGA Park.
Партнерский материал