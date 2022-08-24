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Как MEGA создает общественные пространства

Как MEGA создает общественные пространства Фото: ТРЦ MEGA Park
В конце августа ТРЦ MEGA Park на проспекте Сейфуллина отмечает свое восьмилетие. На сегодняшний день это один из самых популярных торговых центров города, каждый месяц его посещают около миллиона человек.

Предлагаем вспомнить, как менялся за эти годы торговый центр, отвечая на потребности города и его жителей.

Еще 10 лет назад на пересечении Сейфуллина – Макатаева в окружении жилых кварталов стоял остов заброшенного завода. В этом районе не было оборудованных детских площадок, современного кинотеатра, супермаркета в шаговой доступности, хороших ресторанов и кофеен. В августе 2014 года все изменилось – здесь появился современный торгово-развлекательный центр площадью 106 200 кв. м, который отвечает всем запросам горожан.

Как MEGA создает общественные пространства

Фото: ТРЦ MEGA Park

MEGA Park, как живой организм – он меняется вслед за потребностями города, посетителей, арендаторов. В 2016 году вместо наземной парковки перед ТРЦ был открыт cпортивный парк площадью 15 тыс. кв. м. Цель проекта – возрождение традиций спорта и отдыха под открытым небом, создание более дружелюбной городской среды.

Как MEGA создает общественные пространства

Фото: ТРЦ MEGA Park

В декабре 2015 года ТРЦ MEGA Park стал городским ньюсмейкером номер один – здесь открылась кофейня Starbucks. Это был первый Starbucks в Казахстане, и его открытие стало громким событием для всего города. В тот день в MEGA Park был большой ажиотаж, пришло много известных людей, очередь за кофе тянулась до проспекта Сейфуллина.

Как MEGA создает общественные пространства

Фото: ТРЦ MEGA Park

К MEGA Park сразу же проявили интерес ритейлеры, включая крупные международные сети. Одно из самых заметных открытий 2019 года в MEGA Park – хобби-гипермаркет «Леонардо». В ассортименте хобби-гипермаркета около 60 тыс. товаров для разных видов творчества и хобби.

В MEGA Park уверенно себя чувствуют самые разные бренды. Хороший пример – турецкая сеть LC Waikiki. В 2020 году после летнего локдауна компания презентовала обновленный магазин в ТРЦ MEGA Park. Его площадь была увеличена почти в два раза, появились отдельные корнеры для обуви, товаров для дома и домашней одежды.

Следуя идее здорового образа жизни, в этом году в MEGA Park появилось еще одно пространство для активного отдыха – картинг MEGA Race. Здесь посетителей ждет интересная трасса с крутыми поворотами, новые карты для взрослых и детей, в том числе семейный карт, все необходимые средства защиты, а также оборудованная зона отдыха для зрителей. Особое внимание при работе картинга уделяется безопасности посетителей.

Как MEGA создает общественные пространства

Фото: ТРЦ MEGA Park

MEGA Park изначально задумывался как ТРЦ для большой, дружной семьи, и особое внимание здесь всегда уделялось маленьким посетителям. Этим летом перед главным входом в ТРЦ открылась большая песочница с отличным мелким песком, удобными лавочками и навесами от солнца. А в скором времени детей и их родителей ждет еще один сюрприз. Здесь началась реконструкция детских площадок, расположенных на территории «Спортивного парка».

Как MEGA создает общественные пространства

Фото: ТРЦ MEGA Park

А на днях MEGA Park удивил и тех, для кого ТРЦ – это прежде всего шопинг. В конце августа здесь открылся магазин бренда Lime. Бренд был основан в 2008 году, имеет более 95 магазинов и широкую фан-базу. В этом году он решил выйти на рынок Казахстана, и в качестве первого локального партнера был выбран именно ТРЦ MEGA Park.

Партнерский материал

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