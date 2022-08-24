Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 августа

Фото: Zakon.kz/Павел Михеев

Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 августа. На большей части страны сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.

Лишь на юго-востоке, востоке, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке – туман. РГП «Казгидромет» В Кызылординской, на большей части Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара. РГП «Казгидромет» В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +23...+25°С. В Алматы – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +24...+26°С. В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +30...+32°С. Читайте также У предприятия забрали в собственность государства 60 тыс. га неиспользуемых пастбищ Казахстан подарит азербайджанцам центр творчества мирового уровня Как MEGA создает общественные пространства

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