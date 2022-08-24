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Синоптики рассказали, какой будет погода в Казахстане 25 августа

прогноз погоды в Казахстане на 25 августа Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Синоптики предоставили прогноз погоды в Казахстане на 25 августа. На большей части страны сохраняется погода без осадков, сообщает Zakon.kz.
Лишь на юго-востоке, востоке, севере страны с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидаются дожди с грозами. Местами по республике ожидается усиление ветра, в ночные и утренние часы на востоке – туман. РГП «Казгидромет»

В Кызылординской, на большей части Туркестанской, юго-западе Западно-Казахстанской, на западе, востоке Атырауской, на юге Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

Днем на большей части Атырауской, юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара. РГП «Казгидромет»

В Нур-Султане – переменная облачность, без осадков. Ветер северных направлений ночью 2-7, днем 7-12 м/с. Температура воздуха ночью +6...+8°С, днем +23...+25°С.

В Алматы – переменная облачность, утром и днем дождь. Ветер северо-восточный 3-8, порывы 13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +24...+26°С.

В Шымкенте – переменная облачность, без осадков. Ветер северо-восточный 8-13 м/с. Температура воздуха ночью +14...+16°С, днем +30...+32°С.

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