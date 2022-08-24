Признаки финансовой пирамиды нашли в проекте TasksCat
Фото: Zakon.kz/Максим Золотухин
АФМ выявил признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте TasksCat. Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге, передает Zakon.kz.
За приглашение нового участника начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги «пакетно», с доходностью от 100 до 1000%.
Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей.
Сайт финпирамиды не функционирует. Ведется работа по его блокировке.
В целях установления признаков уголовного правонарушения указанные в социальной сети Telegram сведения зарегистрированы в Книге учета информации и направлены в АРРФР для заключения. По результатам проверки будет дана правовая оценка и принято процессуальное решение. Агентство Республики Казахстан по финансовому мониторингу
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