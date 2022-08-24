Признаки финансовой пирамиды нашли в проекте TasksCat

АФМ выявил признаки финансовой пирамиды в интернет-проекте TasksCat. Гражданам предлагалось зарабатывать деньги, выполняя задания за вознаграждение в 2500 тенге, передает Zakon.kz.

За приглашение нового участника начисляли от 5 до 15% от выплат. Организаторы продавали услуги «пакетно», с доходностью от 100 до 1000%.

Новых участников привлекали с помощью публикации историй успеха и фотографий победителей.

Сайт финпирамиды не функционирует. Ведется работа по его блокировке.