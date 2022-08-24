Поход в магазин: как изменились цены и предпочтения казахстанцев с начала 2022 года

С полок казахстанских магазинов то и дело пропадают привычные импортные товары по известным причинам. Как казахстанцы адаптируются к новым реалиям, узнал корреспондент Zakon.kz.

Некоторые импортные товары, которые раньше мировые бренды производили на российских заводах, по известным причинам стали стремительно исчезать с полок многих супермаркетов. Между тем казахстанцы все еще не привыкли к новым брендам из ОАЭ, Турции и Китая. Об этом в ходе бизнес-конференции заявил заместитель председателя правления ОЮЛ «Союз торговых сетей РК» Эльбеги Абдиев.

Создавать производство в Казахстане и развивать его глобальным брендам невыгодно. Единственный выход, который у нас на сегодняшний день остается, – закупать товары с других рынков. Все это нужно обязательно согласовывать с глобальными брендами, потому что они делят свои рынки на несколько кластеров: Центральная Азия, Россия, Ближний Восток, Африка, Европа, Америка и прочие. Все они очень следят за перетоком товаров с одного рынка на другой. В качестве решения проблемы с ассортиментом торговые сети могли бы запустить собственные торговые марки (СТМ), однако пока у казахстанского потребителя сохраняется высокая привязанность к брендам, практика СТМ осваивается и медленно внедряется. В частности, вопреки ожиданиям и выходу на рынок большого количества новых товаров из Китая предполагаемой замены привычным для потребителя товарам не произошло. Эльбеги Абдиев

Говоря о ценах, эксперт прогнозирует их дальнейший рост, поскольку санкционные ограничения затронули те товары, импорт которых у нас достаточно высок.

Это та же самая бытовая химия, нон-фуд, кондитерские изделия, алкоголь, чай, кофе. Это традиционные высоко импортозависимые товары для нашей страны. И, очевидно, на них цены на сегодняшний день постоянно растут. Потому что тот же элитный алкоголь, чай и кофе местным производством невозможно будет заменить. Цены на полке постоянно растут в связи с инфляцией, изменением стоимости сырья и курсом валют. Цены на местные товары тоже растут в силу того, что они во многом зависят от импорта. Все это, конечно же, отражается на себестоимости продовольственных товаров. Я думаю, что в сентябре-октябре 2022 года казахстанцы почувствуют новый рост цен. Эльбеги Абдиев

По словам эксперта, крупные торговые сети смогут дальше развиваться в текущей ситуации, а вот продовольственному ритейлу в ближайшее время будет совсем не сладко. Поэтому Абдиев прогнозирует снижение количества акций по распродаже товаров в супермаркетах.