Как мошенники используют AnyDesk и TeamViewer для кражи денег

В полиции Алматы рассказали об опасности программ AnyDesk и TeamViewer, сообщает Zakon.kz.

AnyDesk и TeamViewer – это программы удаленного доступа к персональному компьютеру посредством интернета, которые находятся в свободном доступе, и это абсолютно бесплатные приложения, у которых легкое управление, они могут использоваться сразу осле скачивания загрузочного файла.

Такие программы применяются для удаленного мониторинга и удаленной поддержки и совместимы практически со всеми стационарными компьютерами и мобильными устройствами, в том числе Windows, Android, iOS, также могут быть использованы и в преступных схемах.

Злоумышленники звонят потерпевшим. Представляясь сотрудниками СБ банков, поясняют, что проводят работы по противодействию мошенничествам, что со счетов потерпевших, якобы, производятся подозрительные транзакции. Вводя в заблуждение, они просят потерпевших скачать приложение на мобильный телефон AnyDesk и TeamViewer с целью сохранения денежных средств. На самом же деле эти приложения в последующем дают полный доступ к смартфону и, соответственно, к приложению мобильного банкинга потерпевшего. Получив доступ к приложению мобильного банкинга, злоумышленник проводит незаконные транзакции на подставные счета. Начальник Управления криминальной полиции ДП города Алматы Куатбек Науатов

Если вам звонят и представляются сотрудниками службы безопасности банка, запомните, что они никогда не спрашивают данные о вашей карте и не требуют передачи кодов доступа, приходящих вам на мобильный телефон. Не просят снять и далее перенаправить деньги на безопасный счет.