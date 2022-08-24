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Какое наказание понесли игроки и наставник «МЮ» после разгрома от «Брентфорда»

Футбол Штраф МЮ Фото: Instagram/manchesterunited
Главный тренер «Манчестер Юнайтед» голландец Эрик тен Хаг после крупного проигрыша в АПЛ от «Брентфорда» (0:4) заставил своих футболистов бежать кросс 13,8 км, сообщает Zakon.kz.

Именно на такое расстояние футболисты «Брентфорда» пробежали больше, чем «манкунианцы». Впрочем, такому наказанию вместе с футболистами подвергся и сам наставник «красных дьяволов», передает Mirror.

Игроки «МЮ» были поначалу возмущены действиями голландского специалиста, когда он заставил их бежать на другой день после игры при жаре 33°C.

Футбол Наказание игроков

Фото: Instagram/manchesterunited

Но возмущения сразу прекратились, когда сам главный тренер вошел в строй бегущих. Тем самым показал, что не снимает с себя часть вины за сокрушительное поражение.

После этого «Манчестер Юнайтед» переиграл «Ливерпуль» на своей арене – 2:1. А одним из ключей в этой победе, как утверждают источники, стали мотивационные установки Эрика тен Хага перед встречей. На базе «МЮ» были развешаны статистические данные каждого футболиста, где были указаны минусы.

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