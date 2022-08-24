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Курс доллара упал на 8 тенге

торги, курс Фото: pixabay
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что на 15:30 средневзвешенный курс доллара составил 461,98 тенге, снизившись на 8,19 тенге, передает Zakon.kz.

Средневзвешенный курс китайского юаня понизился до 67,34 тенге (-1,54).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,72 тенге (-0,12).

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс 467,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-474 тенге, евро – по 460-470 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.

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Ирина Лукичева
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