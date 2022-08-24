Курс доллара упал на 8 тенге

Средневзвешенный курс российского рубля составил 7,72 тенге (-0,12).

По евро торгов не проводилось. Нацбанк установил курс 467,06 тенге.

В обменных пунктах доллары покупают/продают по 465-474 тенге, евро – по 460-470 тенге, российские рубли – по 7,3-7,7 тенге.