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Завышение цен на заправках: правительство поручило принять оперативные меры

заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ Фото: primeminister.kz
Проведено заседание Комиссии по обеспечению внутреннего рынка ГСМ, сообщает Zakon.kz.

Министерствами энергетики, сельского хозяйства, Агентством по защите и развитию конкуренции, акиматами областей, городов Нур-Султана, Алматы и Шымкента, а также АО «НК «Казахстан Темир Жолы» было доложено о текущей ситуации на внутреннем рынке нефтепродуктов. 

Комиссией поручено АО «НК «Казахстан Темир Жолы» принять безотлагательные меры по приоритетной поставке ГСМ в регионы.

Кроме того, агентствам по защите и развитию конкуренции, финансовому мониторингу поручено принять оперативные меры по недопущению неконкурентных действий и фактов превышения предельно допустимых цен на ГСМ.

Вопросы недопущения дефицита нефтепродуктов находятся на особом контроле правительства.

22 августа в Казахстане были установлены дифференцированные цены на дизельное топливо. При предъявлении водительского удостоверения, выданного в Казахстане, можно закупать ДТ в объеме до 100 литров в день по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона, а для грузовых, специальных, специализированных автомобилей и автобусов – при предъявлении свидетельства о регистрации транспортного средства в РК утвержденный лимит в сутки составляет 300 литров по цене 230-260 тенге/литр в зависимости от региона. Остальным категориям лиц, а также свыше указанных лимитов дизельное топливо будет отпускаться по 450 тенге за литр. Однако уже утром 24 августа в соцсетях появились сообщения о том, что дизельное топливо для казахстанцев по указанной выше цене « закончилось» и его продают по 450 тенге.

23 августа стало известно, что запасов бензина АИ-92 и дизтоплива в стране хватит на две недели.

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