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Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 25 августа

гроза, ветер Фото: pexels
Штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана на 25 августа. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. В Петропавловске днем ожидается гроза.

На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35°. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Атырауской области сохраняется сильная жара 35°. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

В Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

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