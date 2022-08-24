Штормовое предупреждение объявили в Казахстане на 25 августа

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Штормовое предупреждение объявлено в некоторых регионах Казахстана на 25 августа. Об этом сообщили в РГП «Казгидромет», передает Zakon.kz.

В горных районах Туркестанской области ожидается ветер северо-восточный 15-20 м/с. На большей части области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. На севере Северо-Казахстанской области ожидается гроза. В Петропавловске днем ожидается гроза. На юго-западе Западно-Казахстанской области ожидается сильная жара +35°. На юго-западе области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Атырауской области сохраняется сильная жара 35°. На западе, востоке области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. В Абайской области сохраняется чрезвычайная пожарная опасность. Читайте также В Сатпаеве отмечают День шахтера Лучшего сельского акима выбрали в Акмолинской области 62 тонны контрабандной дыни пытались ввезти в Казахстан из Узбекистана

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