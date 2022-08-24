Руководителю департамента фармконтроля объявили выговор в Шымкенте

1 августа был уволен заместитель руководителя Департамента Комитета по городу Шымкенту Дулат Турманов за ненадлежащее исполнение своих должностных обязанностей. Об этом сообщили в Агентстве по противодействию коррупции РК, передает Zakon.kz.

3 августа текущего года руководитель Департамента Комитета по городу Шымкенту Сейтжамал Пакеев привлечен к дисциплинарной ответственности в виде «выговора» за отсутствие ведомственного контроля.

Напомним, 14 июля текущего года приговором суда заместитель руководителя Турманов был признан виновным в системном взяточничестве от ряда лиц в общей сумме 60 тысяч тенге за выдачу сертификата специалиста для допуска к клинической практике.

Ему назначили штраф в размере 20 миллионов тенге с пожизненным лишением права занимать определенную должность.