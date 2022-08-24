«Барыс» победным дублем Михайлиса стартовал на Кубке губернатора

Казахстанский хоккейный клуб «Барыс» с победы начал свое шествие на Кубке губернатора Челябинской области. Соперником столичного коллектива на старте турнира стал «Автомобилист» из Екатеринбурга, сообщает Zakon.kz.

Героем матча признан капитан «Барыса» Никита Михайлис, который оформил дубль. Форвард сборной Казахстана открыл счет в этом поединке на 10-й минуте первого периода. Во второй двадцатиминутке команды обошлись без забитых шайб.

В середине третьего периода российский коллектив сумел сравнять результат на табло усилиями Брукса Мэйсека. Но недолго длилась радость хоккеистов «Автомобилиста». Через пару минут Никита Михайлис снова вывел казахстанскую команду вперед, воспользовавшись большинством своих коллег.

Счет 2:1 продержался до финального свистка, и «Барыс» записал первую победу на Кубке губернатора Челябинской области. Следующую игру команда из Нур-Султана проведет 25 августа против хозяев турнира – «Трактора». Начало матча – в 20:00.

Приближается самый горячий бой года! Поддержите народного героя вместе с Parimatch и участвуйте в розыгрыше iPhone 14 и крупных бонусов.