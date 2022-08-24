Почему Атырауская область опаздывает с графиком по заготовке зимних кормов

На заседании правительства 23 августа премьер-министр РК Алихан Смаилов напомнил, что Атырауская область опаздывает с графиком по заготовке зимних кормов, и что необходимо усилить темпы работы в этом направлении.

В связи с этим заместитель руководителя Управления сельского хозяйства Атырауской области Багдат Рустемов дал комментарий на пресс-конференции в Региональной службе коммуникаций региона.

По области в этом году должно быть заготовлено 553 130 тонн грубых кормов. На данный момент заготовлено 433 400 тонн, то есть 78,4%. На задержку работ по заготовке кормов повлияла погода в регионе. Из-за частых осадков работы по заготовке сена начались с опозданием. В других регионах страны теплеет раньше, поэтому работы начинаются, соответственно, рано. Но мы продолжим заготовку зимних кормов до октября и успеем выполнить оставшиеся 22%. Багдат Рустемов

В настоящее время в районах для заготовки грубых кормов задействованы 1769 человек, а также техника – 604 трактора, 158 автомашин, 401 прицеп, 296 косильных агрегатов, 178 сенокосилок, 198 серпов.

Кроме того, на заседании правительства особое внимание было уделено вопросам своевременного и качественного проведения уборочных работ, обеспечения дизельным топливом. В этой связи заместитель руководителя Управления сельского хозяйства доложил также о работе по уборке урожая и обеспечению дизельным топливом в регионе.

Общая площадь посевов по области в этом году составила 10 099 га. Уборочные работы все еще продолжаются. Сейчас убрано 3595 га общей посевной площади, то есть 35,6%. Для весенних полевых работ выделено 1080 тонн дизельного топлива по льготной цене, которое выдается согласно запросам хозяйственных структур, через установленного оператора – по 200 тенге за один литр. А на осенние полевые работы выделено 480 тонн дизельного топлива. Багдат Рустемов

Обильные весенние осадки и полноводность рек и озер в этом году позволяют заготовить 80-90% необходимых кормов на местном уровне.