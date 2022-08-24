107 атырауских выпускников смогут бесплатно учиться по гранту акима области
Об этом стало известно на заседании конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов, прошедшем под председательством заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева. В ходе заседания был рассмотрен список претендентов, подавших заявку на грант акима области.
Прием документов на образовательные гранты на конкурсной основе за счет средств местного бюджета акимата Атырауской области на 2022–2023 учебные годы проходил с 10 по 17 августа.
По словам и. о. руководителя Управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекеновой, в целях решения вопроса дефицита кадров в регионе за счет средств областного бюджета выделяются образовательные гранты в сферах здравоохранения, образования и в других не менее важных.
В этом году на участие в конкурсе подал заявление 231 абитуриент.
Большинство выпускников, получивших грант акима, – будущие учителя и врачи.
В частности, из 107 выпускников, выигравших грант акима области:
32 поступили в Западно-Казахстанский государственный медицинский университет имени М. Оспанова,
19 – в Казахский национальный медицинский университет имени С.Д. Асфендиярова,
5 – в Казахскую национальную академию искусств имени Т.К. Жургенова,
9 – в Египетский университет исламской культуры «Нур-Мубарак»,
40 – в Атырауский университет имени Х. Досмухамедова,
1 – в Западно-Казахстанский государственный университет имени Махамбета Утемисова,
1 – в Казахский национальный женский педагогический университет.