107 атырауских выпускников смогут бесплатно учиться по гранту акима области

В новом учебном году 107 атырауских выпускников получат бесплатное образование по гранту акима области, сообщает Региональная служба коммуникаций Атырауской области.

Об этом стало известно на заседании конкурсной комиссии по присуждению образовательных грантов, прошедшем под председательством заместителя акима Атырауской области Жасулана Бисембиева. В ходе заседания был рассмотрен список претендентов, подавших заявку на грант акима области.

Прием документов на образовательные гранты на конкурсной основе за счет средств местного бюджета акимата Атырауской области на 2022–2023 учебные годы проходил с 10 по 17 августа.

По словам и. о. руководителя Управления образования Атырауской области Айнагуль Дуйсекеновой, в целях решения вопроса дефицита кадров в регионе за счет средств областного бюджета выделяются образовательные гранты в сферах здравоохранения, образования и в других не менее важных.

В этом году на участие в конкурсе подал заявление 231 абитуриент.

Большинство выпускников, получивших грант акима, – будущие учителя и врачи.