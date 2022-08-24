Урбанист объяснил, как улучшают пространство улиц для жителей в Нур-Султане

Специалист Центра урбанистики ТОО НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов объяснил, какая работа проводится по благоустройству города и удобству горожан в Нур-Султане, передает корреспондент Zakon.kz.

В целом, три основных направления, по которым мы сейчас работаем: общественные пространства, дворовые пространства и популяризация активного и здорового образа жизни. То есть речь о спортивных площадках, которые помогут городу стать лучше. В этом году было благоустроено более 200 общественных пространств и дворов. Проектный сезон подходит к завершению, горожане сами могут эти изменения заметить. В частности, это центральная площадь возле столичного акимата, улица Бараева, пространство возле торгового дома «Встреча», амфитеатр, на стадии завершения находится набережная Акбулак неподалеку от Евразийского национального университета. Специалист Центра урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов

Фото: ТОО «НИПИ »Астанагеплан»

В летнее время, по его словам, у жителей города пользуются популярностью парки, благодаря которым есть возможность больше проводить время на свежем воздухе, там же проводятся различные культурные мероприятия и показательные выступления.

Фото: ТОО "НИПИ "Астанагеплан"

В качестве примера сообщили, что 25 августа в парке «Ататюрк» пройдут соревнования по BMX, в президентском парке, где был построен и завершен проект амфитеатра, также будет проведен концерт артистов отечественной эстрады «Jana Shanyrak».

Фото: ТОО «НИПИ «Астанагеплан»

В этом году также открылся новый парк дружбы на улицах Момышулы – Кордай. Ранее там было старое заброшенное пространство, но в этом году оно преобразилось и благоустроилось. В целом при создании общих общественных пространств в городе используется микс из своих идей и международного опыта. Но надо понимать, что везде свой климат и свои условия. Поэтому опыт какой-то одной страны тяжело связать. К тому же мы стараемся ее видоизменить. Трудно сказать, что архитекторы при создании одного проекта что-то одно взяли и использовали в нашем городе. В пример могу привести улицу Бараева. Там установлены специальные подпорные стенки, за которыми находятся зеленые насаждения. Они вдоль пешеходных тротуаров очень популярны в Лондоне и Манчестере. При благоустройстве улицы Бараева попробовали сделать что-то похожее. Специалист Центра урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов