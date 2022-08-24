Эксперт объяснил, как проезжую часть можно полностью отдать пешеходам

Пространства для пешеходов на примере «Демалыс променад» появляться будут, но необходимо сделать так, чтобы это не повлияло негативно на городское движение, сказал специалист Центра урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов, передает корреспондент Zakon.kz.

«Демалыс променад» – это не что-то инновационное. Такие улицы есть в каждой стране, можно найти в Стамбуле, Милане, Париже и так далее. Это улицы, полностью отданные пешеходам. Это делается для того, чтобы люди больше пользовались городом, больше гуляли, и к тому же на таких улицах всегда есть возможность для развития бизнеса. Специалист Центра урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов

Фото: ТОО «НИПИ «Астанагеплан»

По его словам, были проведены исследования, которые доказывают, что такие улицы приносят бизнесу больше, чем обычные, потому что, когда люди ходят пешком, они больше покупают, чем люди, которые пользуются автомобилем.

Фото: «НИПИ «Астанагеплан»

Мы хотим как можно больше таких пешеходных улиц сделать. Сейчас можно привести в пример «Демалыс променад». Отклик от горожан положительный есть. Это дополнительное пространство для людей, для пешеходов в первую очередь. Изначально было много скепсиса в этом вопросе. То есть люди не доверяли, говорили, что улица будет пустой, но, как видите, тот же «Демалыс променад» очень нравится горожанам. Думаю, теперь в случае открытия новых таких пространств поддержки горожан будет больше, но важно, чтобы это не мешало основному трафику. К этому вопросу нужно подходить с осторожностью. Специалист Центра урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов

Он добавил, что, помимо «Демалыс променада», частично такие пространства появились по улице Бараева и Омарова.

Фото: ТОО «НИПИ «Астанагеплан»

В целом, он напомнил, что при реализации новых проектов урбанисты стараются делать общественную среду более безопасной и инклюзивной. Одним из проблемных мест ранее была улица Бараева на отрезке от проспекта Республики до Валиханова.

Бараева как раз и была одной из барьерных улиц с большим количеством лестниц и бордюров, с высокими перепадами по уровню, но сейчас после благоустройства улица изменилась, были выровнены участки, сделаны плавные спуски, создан сквер для пешеходов. В каждом проекте мы стараемся соблюдать концепции безбарьерной среды. Специалист Центра урбанистики ТОО «НИПИ «Астанагеплан» Бахтияр Бекенов

Фото: ТОО «НИПИ «Астанагеплан»

В целом он добавил, что с точки зрения урбанистики барьеры для пешеходов – это то, что мешает им перейти улицы от точки А до точки Б, но также и сама улица может быть барьером, если она слишком широкая и там нет переходов в ближайшей видимости.