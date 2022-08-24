Аким Жамбылской области принял участие в августовской конференции

В Таразе во Дворце школьников «Бақытты болашақ» состоялась ежегодная областная августовская конференция педагогов. В этом году она прошла под лозунгом: «Образованная нация: стремление к знаниям, трудолюбие и патриотизм», сообщает Zakon.kz.

Конференцию открыл аким Жамбылской области Нуржан Нуржигитов. Он поздравил педагогов с приближающимся началом нового учебного года, пожелал успехов в работе и остановился на основных достижениях региона в сфере образования.

От того, насколько развита сфера образования, во многом зависит то, какой наша страна будет завтра. В этом году на развитие сферы образования области было выделено 236 млрд тенге, что превышает 50% всего бюджета региона на год. На строительство 22 объектов образования в текущем году выделили 7,6 млрд тенге. Шесть объектов уже сдали в эксплуатацию. До конца года завершится строительство еще 10 объектов. Оставшиеся шесть сдадут в эксплуатацию в следующем году. Это решит проблему двух трехсменных школ, двух школ с дефицитом мест и шести аварийных школ. В регионе проводится капитальный ремонт 19 образовательных учреждений, на что было выделено 4,2 млрд тенге. Нуржан Нуржигитов

Глава региона напомнил, что давал поручение акимам городов и районов, а также руководителям отделов образования проконтролировать ход работ, особое внимание обращая на качество, а также сроки их выполнения.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Также аким области рассказал о том, что в целях повышения качества дошкольного образования и обеспечения безопасности детей возвращен порядок лицензирования дошкольных организаций.

В своем выступлении Нуржан Нуржигитов высказался также по вопросам ротации директоров, предотвращения суицидов среди несовершеннолетних и дал конкретные поручения ответственным лицам по решению актуальных вопросов.

Выступил также прокурор Жамбылской области Нургалым Абдиров. Он рассказал о том, что искоренение детской и подростковой преступности – большая задача, решать которую должны все взрослые сообща. А роль педагогов, как главных наставников детей, в этом деле просто неоценима.

О промежуточных результатах реализации в области национального проекта «Качественное образование. Образованная нация» рассказал руководитель Управления образования области Бейкут Жамангозов.

В этом году школьники Жамбылской области 13-й раз подряд в общекомандном зачете стали лучшими на республиканском конкурсе научных проектов. Специализированный лицей-интернат для одаренных мальчиков «Білім-инновация» в 16-й раз становится лучшей олимпийской школой по итогам республиканской предметной олимпиады. Эти показатели говорят о том, что качество образования в регионе только растет, мы повышаем планку и не сдаем позиций. Бейкут Жамангозов

Он особое внимание отвел важности взаимодействия родителей и школы в деле воспитания подрастающего поколения.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

О нововведениях в новом учебном году в онлайн-формате рассказала президент Национальной академии образования имени Ы. Алтынсарина Мадина Тыныбаева. Среди спикеров была также депутат мажилиса Парламента Гульдара Нурумова.

Далее состоялась церемония награждения. Отличившимся педагогам за вклад в развитие сферы образования региона вручили Почетную грамоту акима области и Благодарственное письмо акима области.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Лучшим среднеобразовательным учреждением области по итогам 2022 года и обладателем сертификата на 34 млн тенге стала школа-лицей № 9 Меркенского района.

Фото: пресс-служба акима Жамбылской области

Педагоги-ветераны получили медали «Еңбек ардагері». Также некоторых учителей за привитие детям человеческих ценностей, воспитание в них милосердия наградили медалью «Мейірім – Әлемге махаббатпен», за вклад в воспитание подрастающего поколения – нагрудным знаком «Почетный работник образования».