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Лучшего сельского акима выбрали в Акмолинской области

аким села Тасоткель Жаркаинского района – лучший сельский аким Фото: УВП Акмолинской области
В Акмолинской области завершен региональный этап республиканского конкурса «Лучший сельский аким». На конкурсе выявляют акимов, добившихся результатов в работе, вносящих вклад в развитие сел, сообщает Zakon.kz.

24 августа в Департаменте Агентства РК по делам государственной службы по Акмолинской области участники регионального этапа конкурса защитили свои проекты, направленные на улучшение комфортных условий проживания населения в сельской местности, внесли предложения по устойчивому развитию села с ожидаемым экономическим и социальным эффектом.

Комиссия конкурса Лучший сельский аким

Фото: УВП Акмолинской области

По мнению членов региональной комиссии, состоящей из представителей неправительственных организаций, общественников и СМИ, все представленные проекты были достойны внимания и реализации, так как они ориентированы на удовлетворение потребностей сельского населения.

Сельский аким – это человек, который напрямую взаимодействует с населением, и важным компонентом его деятельности являются повышение благосостояния граждан, а также своевременное принятие решений по актуальным вопросам.Руководитель областного департамента Думан Абилев

Решением конкурсной комиссии по итогам рассмотрения проектов победителем регионального этапа признана аким села Тасоткель Жаркаинского района Сауле Саухимова, которой теперь предстоит участие в республиканском этапе.

Проект Сауле Саухимовой предусматривает формирование волонтерского движения «Современное село» из числа государственных служащих, индивидуальных предпринимателей, жителей села и других добровольцев.

Целью волонтерского движения является создание комфортных условий жизни в селе, улучшение облика и экологической среды, воспитание патриотического сознания.

Победитель республиканского этапа будет определен до 20 октября 2022 года.

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Данияр Кунафин
Акмолинская область
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