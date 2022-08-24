Полиция Алматы призвала отправлять фото и видео с плюющимися

Согласно Административному кодексу, запрещено загрязнять места общественного пользования. Кроме разбрасывания мусора плевки подпадают под нарушение, сообщает Zakon.kz.

Фото и видео с плюющимися полицейские Алматы призывают отправлять через приложение «102».

Призываем отправлять иллюстрации с нарушениями общественного порядка и загрязнения мест общего пользования. 20 операторов в круглосуточном режиме через указанный ресурс принимают видеозвонки, аудио или SMS-сообщения. О принятых мерах авторы обращения информируются в надлежащем порядке. Стоит отметить, что жители Алматы активны и вносят свою лепту в обеспечение правопорядка. По доступным каналам связи они сигнализируют о мелких правонарушениях. Начальник Управления МПС ДП Алматы Ержан Узабаев

По его словам, с начала года через приложение «102» жители выслали порядка 500 сообщений. Самые частые – сигналы о плюющихся лицах.

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Всего с начала года за это правонарушение к административной ответственности согласно ст. 434 ч. 2 КобАП РК привлечены 5613 человек.

За семь месяцев на территории города также выявлено 17 152 факта нарушения правил благоустройства, 11 481 факт распития алкогольных напитков в общественном месте, 5494 факта нарушения тишины, 3077 фактов нарушения запрета курения, 505 мелких хулиганств и др.

Спикер также напомнил, что совершение определенных действий в общественных местах (территории, объекты, которые доступны или открыты для населения), в парках и скверах ограничены законодательством и влечет за собой ответственность.

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К примеру, согласно требованиям ст. 434-2 КобАП РК, запрещено совершать действия, связанные с загрязнением мест общественного пользования.

С учетом характеристики плевки загрязняют общественные места, в связи с чем данные действия подпадают под признаки состава данного правонарушения.