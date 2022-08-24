11 школ Туркестанской области – в числе 100 лучших в Казахстане

24 августа в Туркестане прошла областная августовская педагогическая конференция на тему «Образованная нация: глубокие знания, трудолюбие и патриотические качества», сообщает Zakon.kz.

Перед началом мероприятия аким области Умирзак Шукеев встретился с группой учителей из районов и городов, провел для них экскурсию по новым объектам, рассказал о планах.

Затем глава региона и педагоги побывали на книжной выставке в Конгресс-холле, ознакомились с проектами молодых жителей и разработанными ими роботами.

Августовское совещание провел директор ТОО BILIM MEDIA GROUP Рауан Кенжеханулы. Также в совещании приняли участие председатель автономной организации образования «Назарбаев Интеллектуальные школы» Куляш Шамшидинова, педагоги. На совещании, где обсуждались вопросы в сфере образования и были озвучены планы, аким области поблагодарил учителей и пожелал успехов в работе.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По словам акима области, в 2022 году объем средств, выделенных для развития сферы образования в области, выросли на 11% по сравнению с прошлым годом.

В 2021 году в стране из 200 построенных в стране школ, четверть приходилась на Туркестанскую область. В 2022 году ведется строительство 57 школ, до конца года сдадут 34.

В соответствии с поручением Главы государства в рамках национального пилотного проекта «Комфортная школа» в регионе предусматривается полная ликвидация трехсменных и аварийных школ.

Также планируется строительство новых школ на 300, 600, 1200 и 2500 мест. По итогам строительства около 65 тысяч учащихся будут учиться в школах нового типа.

В рамках областного бюджета и программы «Ауыл - ел бесігі» выделены средства на капитальный ремонт 32 школ. Государством предусмотрены средства для организаций среднего образования, строятся новые учебные здания, улучшается материально-техническая база.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

В сентябре 2021 года в Туркестане была открыта Назарбаев Интеллектуальная школа химико-биологического направления на 720 мест, туда принято 500 учащихся.

Охват дополнительным образованием в области достиг 70%. Для этого в Туркестане были открыты Дворец школьников, музыкальная школа «Акжайык» и фабрика лабораторий FabLab, в которых дополнительным образованием охвачено около 3500 учащихся.

Мы не собираемся останавливаться на достигнутом. Особое внимание уделяем рациональному использованию досуга каждого ребенка. В результате таких мероприятий в регионе на 26 процентов снизилась подростковая преступность и уровень правонарушений. Кроме того, особо следует отметить работу более 1000 советов матерей, отцов, ветеранов, которые способствуют повышению ответственности родителей за развитие семейного, духовно-нравственного воспитания подрастающего поколения. Пусть наступающий новый учебный год будет наполнен успехами и достижениями, творчеством и радостью. Умирзак Шукеев

Также учителям были вручены награды Министерства просвещения РК.

Фото: пресс-служба акима Туркестанской области

По словам руководителя управления образования Туркестанской области Д. Болатханулы, в этом году в школах региона будут обучаться более 510 тысяч учащихся. Это самый большой показатель в республике: каждый седьмой ребенок учится в Туркестанской области. Чтобы решить проблему трехсменных и аварийных школ, в период с 2021 по 2025 годы в области планируется строительство 199 школ.

Помимо государственного бюджета, активно ведется развитие сферы среднего образования за счет частных инвестиций. По сравнению с 2021 годом количество частных школ увеличилось на 17 (31%) и на сегодняшний день достигло 56. В области функционируют 1406 дошкольных организаций. Туркестанская область также занимает лидирующие позиции по открытию детских садов в республике.

На августовском совещании были обсуждены вопросы повышения качества образования, разработки стратегического плана развития «Turkistan Bilimi», цифровизации библиотек, повышения квалификации учителей, ликвидации дефицита школ и другие.

В конце мероприятия учителям была представлена концертная программа с участием талантливых учащихся.

Отметим, что по итогам прошлого учебного года качество успеваемости учащихся составило 69,4%, что на 5,7% больше, чем в предыдущем учебном году. По результатам ЕНТ в список 100 лучших школ республики вошли 11 школ Туркестанской области. По этому показателю регион занимает второе место в стране.