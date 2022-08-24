Алматинка пыталась утопить своих детей – очевидцы рассказали подробности

Малыши наглотались воды, их госпитализировали в больницу. Вскоре после осмотра врачей их отпустили домой. Мать детей сейчас находится в психоневрологическом диспансере, сообщает Zakon.kz.

Пытавшаяся утопить собственных детей алматинка уже ранее предпринимала такие шаги. Об этом рассказали очевидцы произошедшего, сообщает телеканал «Астана».

Инцидент произошел на озере Сайран. Предотвратили трагедию прохожие – они достали из воды троих детей. Старшему из них четыре года, младшему – чуть больше года.

Знакомые женщины предполагают, что на такой отчаянный шаг она могла пойти из-за ревности к мужу. Ранее, угрожая супругу расправой над малышами, она уже предпринимала попытки манипуляции.

Мы с опекой вместе провели опрос соседей. Оказывается, она звонила мужу, угрожала, что пойдет топить детей. Первый случай был с угрозой. Тогда муж позвонил соседям и попросил остановить ее. Успокоили ее. Второй раз она, видимо, до него не дозвонилась и целенаправленно повезла детей на Сайран и начала топить. Говорят, что она пошла от ревности. Налицо преднамеренное покушение на убийство своих детей. Руководитель центра «Бақытты отбасы» Алатауского района Акмарал Басирова

Почему женщина пошла на такой шаг, сейчас выясняют полицейские. В настоящее время производство по уголовному делу осуществляет Управление полиции Ауэзовского района. Проводится комплекс следственных и процессуальных действий.