Число нарколабораторий резко увеличилось в Казахстане

Только в этом году полиция прикрыла 23 преступных предприятия, что почти в два раза больше, чем в предыдущие годы. Наркодельцы открывают «производство» в разных городах, а торговые сети разворачивают в интернете, сообщает Zakon.kz.

Несмотря на усилия полицейских, меньше наркотиков не становится. Напротив, появились новые виды, так называемые «аптечные наркотики», сообщает телеканал «Астана».

В свои 19 лет Валерий отбывает наказание в колонии за сбыт и перевозку наркотиков. Сам на дозе с 17 лет. Парень из благополучной семьи, учился в строительном колледже. Но поманили «легкие деньги». Легко же, через соцсети юноша устроился наркокурьером. Вспоминает, как крупную партию зелья прятали в обычной съемной квартире Алматы.

Социальные сети. Там всплывает реклама, что требуется перевозчик. Я написал этому человеку, который выложил. Мне говорят, что ты нам подходишь. За эти 4 месяца я полностью в камере осознал. Как я был не прав, как много не ценил. Осужденный Валерий

Галлюциногены доступны даже детям, делится наблюдениями карагандинский психолог Татьяна Савицкая. Многие медицинские и кулинарные препараты наркодельцы изловчились использовать под производство психотропных веществ. Работают в этих преступных продажах порой целыми домами и подъездами.

Это исполнители, закладчики, трафаретчики. В любом случае, там, где множится безработица, там множится и такая возможность зарабатывать. Рядом у нас колледж. Постойте утром, вы увидите. Они передают друг другу вайпы, они заряжены чем-то. Сегодня потребность в измененном состоянии молодеет. А что употребляет молодой человек, уже неважно. Психолог Татьяна Савицкая

Только по официальной статистике, в Казахстане на учете состоят более 18 тысяч зависимых людей, в том числе дети 12-13 лет, отмечают в Министерстве внутренних дел Казахстана. Полицейские рассказывают, что постоянно закрывают каналы продаж, но появляются новые.

Доступ к интернету позволяет школьникам и студентам быстро посмотреть на сайтах объявления. С начала года заблокировали 1600 сайтов. Но они, как грибы после дождя. Доменные зоны, что и составляет проблему, вне пределов Казахстана. Начальник управления Департамента по противодействию наркопреступности МВД Бахытжан Амирханов

Большую эффективность дают международные спецоперации. Недавно была обезврежена крупная группировка, которая работала в семи регионах Казахстана и России. Изготавливали синтетические наркотики в подпольных лабораториях. Полицией уничтожено более миллиона доз зелья стоимостью 10 млн долларов.

Производство начали налаживать внутри Казахстана в домашних условиях. Химреагенты привозят извне, они не запрещены. И на месте по инструкции собирают и изготавливают. Бахытжан Амирханов

Чтобы при множестве наркособлазнов ребенок мог им противостоять, психологи советует родителям быть ближе к детям, внимательнее относиться к их состоянию.

Тем временем в МВД готовят проверки казахстанских аптек. За продажу психотропных препаратов без рецептов предусмотрена уголовная ответственность.