Съемные квартиры в Алматы могут подорожать

Осенью в Алматы ждут роста цен на съемное жилье. Риелторы не исключают, что до конца года аренда повысится еще на 15%. Специалисты говорят, подорожание будет зависеть от уровня инфляции и спроса, сообщает Zakon.kz.

Цены на съемное жилье в Алматы сейчас сложно назвать демократичными. Стоимость однушек доходит до 250 тысяч в месяц, а двушек – до 450. По данным аналитиков, за последние месяцы аренда квартиры в среднем подорожала от 7 до 25%, сообщает КТК.

Риелторы поясняют: одна из главных причин такой тенденции – наплыв студентов. Когда есть спрос, растет и цена.

Цены на любые товары и услуги складываются, исходя из рыночных механизмов. Они складываются под воздействием спроса и предложения. Когда в город прибывает большое количество людей, когда большинство вузов не могут обеспечить жильем. Когда очень много платного образования. Это тот самый платежеспособный спрос. Советник президента Саморегулируемой ассоциации риелторов Казахстана Нина Лукьяненко

В числе тех студентов, которые сейчас активно ищут жилье, – второкурсник Санжар Бермагамбетов. Его университет находится в центре Алматы. Парень сетует: арендовать квартиру рядом с местом учебы за подъемную сумму пока не получается.

Я вместе с друзьями приехал в Алматы заранее ради того, чтобы успеть найти квартиру рядом с университетом. Учимся на втором курсе. Планируем подрабатывать, поэтому решили, что лучше снимать жилье. Но цены в этом году в этом районе очень выросли, доходят до 400 тысяч. Сейчас мы активно ищем дешевле в другой части города. Санжар Бармагамбетов

Перспективы для арендаторов не самые радужные. Риелторы не исключают, что цены в ближайшие месяцы могут подрасти еще.

Я еще раз хочу акцент сместить в сторону инфляционных процессов, если мы говорим о сегодняшнем дне, о сегодняшней точке. Если никаких других обстоятельств на рынке не появится, но при этом инфляционный процесс до конца года будет 15%, то ожидайте, что и аренда поднимется на этом уровне. Нина Лукьяненко

А еще на ситуацию влияют миграционные потоки из других стран и отсутствие регулирования цен на аренду жилья. Риелторы говорят, в лучшем случае стоимость будет оставаться на том же уровне. А вот вниз цены уже вряд ли пойдут.