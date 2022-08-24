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Родители оставили девочку и младенца в автомобиле в Жетысае

Родители оставили детей в машине в Туркестанской области Фото: pixabay
Родители детей рассказали, что отлучились примерно на 10 минут только для того, чтобы встать в очередь в диагностическом центре, сообщает Zakon.kz.

Житель Туркестанской области обратился в полицию и сообщил, что на одной из улиц Жетысая в Toyota Camry остались дети.

Полицейские сразу же выехали на место происшествия и провели проверку. Они установили родителей оставленных в машине детей и допросили.

В настоящее время новорожденный ребенок и маленькая девочка чувствуют себя хорошо и находятся вместе с родителями.

По факту полицейские провели с родителями разъяснительную работу.

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Данияр Кунафин
Туркестанская область
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