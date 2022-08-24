Задержан мужчина, напавший с кирпичом на девушку в Павлодаре

Проверяется причастность мужчины к другим преступлениям. Его водворили в изолятор временного содержания Павлодара, сообщает Zakon.kz.

Полицейские задержали 27-летнего жителя Павлодара.

Было установлено, что мужчина хотел отобрать телефон. Расследование проводится по факту разбойного нападения.

23 августа в Центральный отдел полиции города Павлодар обратилась 20-летняя павлодарка.

Девушка просила принять меры в отношении неизвестного мужчины, который 21 августа в 01:10 часов у подъезда дома ударил ее кирпичом.