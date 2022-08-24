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Патриарх Кирилл не приедет на религиозный съезд в Казахстане

Патриарх Кирилл не приедет в Казахстан Фото: Facebook/PatriarhKirill
Митрополит Антоний сообщил, что встреча патриарха Кирилла и папы Франциска должна стать отдельным событием, а не пройти на полях форумов, сообщает Zakon.kz.

Патриарх Кирилл не поедет на религиозный съезд в Казахстан и не встретится там с папой Франциском, сообщил РИА Новости митрополит Антоний.

По его словам, новая встреча не готовится с приостановки процесса Ватиканом весной.

От Ватикана в РПЦ также не поступало официальных предложений о новых времени и месте встречи папы с патриархом Кириллом, сказал митрополит Антоний.

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