Патриарх Кирилл не приедет на религиозный съезд в Казахстане
Фото: Facebook/PatriarhKirill
Митрополит Антоний сообщил, что встреча патриарха Кирилла и папы Франциска должна стать отдельным событием, а не пройти на полях форумов, сообщает Zakon.kz.
Патриарх Кирилл не поедет на религиозный съезд в Казахстан и не встретится там с папой Франциском, сообщил РИА Новости митрополит Антоний.
По его словам, новая встреча не готовится с приостановки процесса Ватиканом весной.
От Ватикана в РПЦ также не поступало официальных предложений о новых времени и месте встречи папы с патриархом Кириллом, сказал митрополит Антоний.
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