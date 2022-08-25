Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии

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Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель, сообщает Zakon.kz.

Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает РИА Новости. Владельцем судна «Сага» под флагом Каймановых островов является российский предприниматель Геннадий Айвазян, который работает в угледобывающей отрасли. По данным береговой охраны, инцидент произошел несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и направлялась в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии. Суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа. Читайте также Задержан мужчина, напавший с кирпичом на девушку в Павлодаре Родители оставили девочку и младенца в автомобиле в Жетысае Двое ремонтников захлебнулись сточными водами в Уральске

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