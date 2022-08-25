Яхта российского бизнесмена затонула у берегов Италии
Фото: pixabay
Ухудшение погодных и морских условий с постепенным и усиливавшимся наклоном средства на правый борт делало нецелесообразными любые попытки посадить затонувшую в короткое время яхту на мель, сообщает Zakon.kz.
Служба береговой охраны Италии провела спасательную операцию на месте крушения 40-метровой яхты в Ионическом море близ южного города Катандзаро, сообщает РИА Новости.
Владельцем судна «Сага» под флагом Каймановых островов является российский предприниматель Геннадий Айвазян, который работает в угледобывающей отрасли.
По данным береговой охраны, инцидент произошел несколько дней назад в девяти морских милях от побережья: яхта вышла из порта Галлиполи в области Апулия и направлялась в Милаццо на северо-восточном побережье Сицилии.
Суда береговой охраны спасли с борта яхты четверых пассажиров и пятерых членов экипажа.
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