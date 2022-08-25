Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet
Язык сайта
Қаз
Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Рубрики
Законодательство РК

В Германии заявили о дефиците запасов оружия

стрельба Фото: pixabay
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани», передает Zakon.kz.
К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов, – цитирует РИА Новости Бербок.

По ее словам, для Киева было бы лучше получить оружие «вчера, а не сегодня», однако Берлин должен планировать «в среднесрочной перспективе». Также она уточнила, что из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины.

Читайте также

Премьер Украины заявил о получении 3 млрд долларов от США

США решили вложить деньги для Киева в разработку оружия

Бывший замгенсека ООН осудил высказывания посла Украины в Казахстане

Елена Беляева
Германия Украина
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Школьники Алматы будут учиться по-новому с 1 сентября
Борец Казахстана
Даулет Турлыханов ответил российским борцам, желающим выступать за Казахстан
ограничения, ограничения, алматы
В Алматы могут появиться карантинные зоны: кого коснутся ограничения
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Астрологи назвали худших родителей по знаку зодиака
Статус в сети для избранных: в WhatsApp появилась новая функция
В WhatsApp появится новая функция
расследование, антикор
Антикор завершил досудебное расследование в отношении Кайрата Сатыбалдыулы
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Кадровые перестановки произошли в акимате Алматинской области
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
Названа наиболее востребованная специальность в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления