В Германии заявили о дефиците запасов оружия

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что по этой причине поставки вооружений из ФРГ на Украину идут «по тонкой грани», передает Zakon.kz.

К сожалению, ситуация такова, что мы испытываем абсолютный дефицит собственных запасов, – цитирует РИА Новости Бербок.

По ее словам, для Киева было бы лучше получить оружие «вчера, а не сегодня», однако Берлин должен планировать «в среднесрочной перспективе». Также она уточнила, что из-за проблемы с оружием в Германии военной промышленности пришлось начать производство специально для Украины.