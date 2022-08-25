Отмечен незначительный прирост заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане
За прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:
в Нур-Султане – 137,
в Алматы – 35,
в Шымкенте – 10,
в Акмолинской области – 83,
в Актюбинской области – 27,
в Алматинской области – 4,
в Жетысуской области – 3,
в Атырауской области – 28,
в ВКО – 24,
в Абайской области – 12,
в Жамбылской области – 8,
в ЗКО – 78,
в Карагандинской области – 93,
в Улытауской области – 10,
в Костанайской области – 61,
в Кызылординской области – 9,
в Мангистауской области – 24,
в Павлодарской области – 41,
в СКО – 34,
в Туркестанской области – 4.
Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.
1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:
в Нур-Султане – 194,
в Алматы – 150,
в Шымкенте – 673,
в Актюбинской области – 54,
в Алматинской области – 52,
в Жетысуской области – 18,
в ВКО – 31,
в Абайской области – 16,
в ЗКО – 27,
в Карагандинской области – 173,
в Улытауской области – 8,
в Кызылординской области – 23,
в Мангистауской области – 18,
в Павлодарской области – 44.
Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 352 736 человек.