Отмечен незначительный прирост заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане

Фото: pixabay

Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших увеличилось на 57 человек, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них: в Нур-Султане – 137,

в Алматы – 35,

в Шымкенте – 10,

в Акмолинской области – 83,

в Актюбинской области – 27,

в Алматинской области – 4,

в Жетысуской области – 3,

в Атырауской области – 28,

в ВКО – 24,

в Абайской области – 12,

в Жамбылской области – 8,

в ЗКО – 78,

в Карагандинской области – 93,

в Улытауской области – 10,

в Костанайской области – 61,

в Кызылординской области – 9,

в Мангистауской области – 24,

в Павлодарской области – 41,

в СКО – 34,

в Туркестанской области – 4. Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев. 1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции: в Нур-Султане – 194,

в Алматы – 150,

в Шымкенте – 673,

в Актюбинской области – 54,

в Алматинской области – 52,

в Жетысуской области – 18,

в ВКО – 31,

в Абайской области – 16,

в ЗКО – 27,

в Карагандинской области – 173,

в Улытауской области – 8,

в Кызылординской области – 23,

в Мангистауской области – 18,

в Павлодарской области – 44. Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 352 736 человек. Читайте также Новый штамм ВИЧ выявили на Кипре Пять недель подряд Япония лидирует по показателю выявленных COVID-заражений В США раскрыли последствия пандемии COVID-19 среди детей

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