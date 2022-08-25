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Отмечен незначительный прирост заболевших COVID-19 за сутки в Казахстане

коронавирус Фото: pixabay
Об эпидемиологической ситуации по коронавирусу на 24 августа в Казахстане сообщили в МВК. По сравнению с предыдущим днем количество заболевших увеличилось на 57 человек, сообщает Zakon.kz.

За прошедшие сутки зарегистрировано 725 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:

  • в Нур-Султане – 137,

  • в Алматы – 35,

  • в Шымкенте – 10,

  • в Акмолинской области – 83,

  • в Актюбинской области – 27,

  • в Алматинской области – 4,

  • в Жетысуской области – 3,

  • в Атырауской области – 28,

  • в ВКО – 24,

  • в Абайской области – 12,

  • в Жамбылской области – 8,

  • в ЗКО – 78,

  • в Карагандинской области – 93,

  • в Улытауской области – 10,

  • в Костанайской области – 61,

  • в Кызылординской области – 9,

  • в Мангистауской области – 24,

  • в Павлодарской области – 41,

  • в СКО – 34,

  • в Туркестанской области – 4.

Всего в стране подтверждено 1 385 748 случаев.

1481 человек выздоровел от коронавирусной инфекции:

  • в Нур-Султане – 194,

  • в Алматы – 150,

  • в Шымкенте – 673,

  • в Актюбинской области – 54,

  • в Алматинской области – 52,

  • в Жетысуской области – 18,

  • в ВКО – 31,

  • в Абайской области – 16,

  • в ЗКО – 27,

  • в Карагандинской области – 173,

  • в Улытауской области – 8,

  • в Кызылординской области – 23,

  • в Мангистауской области – 18,

  • в Павлодарской области – 44.

Всего в стране от COVID-19 выздоровели 1 352 736 человек.

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