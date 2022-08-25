Чем опасны мюсли и хлопья на завтрак
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Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что мюсли и хлопья в качестве регулярного завтрака могут обернуться лишними килограммами из-за быстрых углеводов в составе, передает Zakon.kz.
Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир, – рассказал URA.RU диетолог.
Он отметил, что существует полезная альтернатива таким завтракам. К примеру, полезнее будет съесть кашу. Детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус, считает эндокринолог.
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