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Чем опасны мюсли и хлопья на завтрак

каша Фото: pixabay
Врач-эндокринолог Алексей Калинчев рассказал, что мюсли и хлопья в качестве регулярного завтрака могут обернуться лишними килограммами из-за быстрых углеводов в составе, передает Zakon.kz.
Взрослым людям и всем с лишним весом их есть не советую. Это простые или быстрые углеводы и от них набирают лишний жир, – рассказал URA.RU диетолог.

Он отметил, что существует полезная альтернатива таким завтракам. К примеру, полезнее будет съесть кашу. Детям и молодым людям без лишнего веса они вполне подходят на завтрак и перекус, считает эндокринолог.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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