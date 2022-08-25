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Пять недель подряд Япония лидирует по показателю выявленных COVID-заражений

Япония Фото: pixabay
В стране с 15 по 21 августа выявили 1,47 млн заражений новым коронавирусом. 1624 заразившихся умерли за прошедшую неделю. Япония отстает по соответствующему показателю только от США, где за этот период было зафиксировано 2714 летальных исходов среди заболевших, передает Zakon.kz.

В июле и августе этого года, пишет ТАСС, страна столкнулась с резким ростом темпов распространения коронавируса. В последние два месяца регулярно обновляются антирекорды суточного прироста новых случаев заражения. Так, на прошлой неделе этот показатель впервые с начала пандемии превысил 255 тыс.

Между тем власти не вводят карантинных ограничений. Они призывают население продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, а людей старше 65 лет – пройти дополнительную вакцинацию.

С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 17,7 млн человек, около 37,9 тыс. умерли. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране сейчас находится не менее 636 инфицированных пациентов. 

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