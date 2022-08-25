Пять недель подряд Япония лидирует по показателю выявленных COVID-заражений
В июле и августе этого года, пишет ТАСС, страна столкнулась с резким ростом темпов распространения коронавируса. В последние два месяца регулярно обновляются антирекорды суточного прироста новых случаев заражения. Так, на прошлой неделе этот показатель впервые с начала пандемии превысил 255 тыс.
Между тем власти не вводят карантинных ограничений. Они призывают население продолжать соблюдать необходимые меры предосторожности, а людей старше 65 лет – пройти дополнительную вакцинацию.
С начала пандемии в Японии коронавирусом заразились более 17,7 млн человек, около 37,9 тыс. умерли. В тяжелом состоянии в палатах интенсивной терапии по всей стране сейчас находится не менее 636 инфицированных пациентов.