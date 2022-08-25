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Оспу обезьян обнаружили у собаки в Бразилии

постель Фото: pixabay
Пресс-служба Минздрава штата Минас-Жерайс сообщила о том, что питомец живет вместе с заболевшим хозяином, передает Zakon.kz.

Симптомы оспы, пишет РИА Новости, проявились у хозяина животного 3 августа, у собаки – 13 августа. Ветврач решил сдать анализ на данное заболевание, так как на теле четвероногого появились пустулы и корки.

Как уточняется, заболевание проходит в легкой форме, поэтому оба заболевших находятся на изоляции дома.

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