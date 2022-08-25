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Богатое поместье возрастом 1200 лет найдено в Израиле

раскопки Фото: pixabay
Находка в бедуинском городе Рахат, на юге пустыни Негев, по мнению археологов, относится к раннему исламскому периоду VIII или IX века, передает Zakon.kz.

Как сообщает CBSNews, дом построен вокруг внутреннего двора и состоит из четырех крыльев с несколькими комнатами для жильцов. Одна секция представляет собой мраморный коридор с каменными полами и искусно украшенными стенами. Археологи также нашли осколки украшенной стеклянной сервировочной посуды.

Роскошное поместье и уникальные впечатляющие подземные хранилища свидетельствуют о состоятельности владельцев. Их высокий статус и богатство позволили им построить роскошный особняк, который служил и резиденцией, и местом приема гостей, – говорится в заявлении археологов, ведущих раскопки.

Сообщается, что также найдены подземные помещения, которые использовались как хранилища, где воздух был более прохладным по сравнению с поверхностью, которую нагревало палящее солнце пустыни. Сводчатые проходы, которые строители хорошо продумали и сделали достаточно прочными, давали доступ к цистерне с холодной питьевой водой.

Поместье находится рядом с древней мечетью того же периода, которую израильские археологи открыли в июне. По данным Управления древностей Израиля, на этом месте одновременно могло молиться несколько десятков мусульман. Известно, что мусульмане завоевали Негев в первой половине седьмого века.

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