Премьер-министр РК проведет переговоры с главами правительств Кыргызстана и России

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проведет переговоры с главами правительств Кыргызстана и России, сообщает Zakon.kz.

Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25-26 августа в Чолпон-Ате.

Также в рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра РК с главами правительств Кыргызстана и России.