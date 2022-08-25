Премьер-министр РК проведет переговоры с главами правительств Кыргызстана и России
Фото: akorda.kz
Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов проведет переговоры с главами правительств Кыргызстана и России, сообщает Zakon.kz.
Алихан Смаилов примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, который пройдет 25-26 августа в Чолпон-Ате.
Также в рамках рабочей поездки запланированы двусторонние переговоры премьер-министра РК с главами правительств Кыргызстана и России.
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